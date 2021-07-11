İşçilerin uğradığı haksızlığa değil bunların haber yapılmasına engel

Fidol okullarında işçilerin uğradığı haksızlığa değil bunların haber yapılmasına engelleme getirildi.

2021’in ilk aylarında Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan öğretmenler pandemi bahanesi ile Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) başvuran kurumun maaş ve sigorta ödemelerinde kesintiler yaptığını anlatmışlardı. Öğretmenler bunun üzerine kurumda ağır mobbinge maruz kaldıklarını da eklemişlerdi.

Haziran ayında gelen ihbarda ise bu durumun devam ettiğini ve KÇÖ dışında eksik kalan ödemelerin başka bir şahıs hesabından hesaplarına aktarıldığını belirten öğretmenler, bu şekilde kurumun vergi ve sigorta ödemelerinden kaçındığını da iddia ettiler.

İhbarda ayrıca kurum patronu tarafından ağır mobbinge maruz kaldıklarını anlatan öğretmenler, patronun İstanbul’da bir devlet okulunda rehberlik öğretmeni olarak da çalıştığını iddia ettiler. Bu ihbara ilişkin yapılan habere Fidol patronu tarafından erişim engelleme kararı çıkartıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, Fidol okullarıyla ilgili yapılan haberine erişim engeli gelmesi üzerine habere konu olan iddialar hakkında işçilerden bilgi aldı. İşçiler yaşadıkları mobbing ve hak kayıpları konusunda söylediklerinin arkasında olduklarını belirttiler.