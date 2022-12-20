İşçilerin şüphesi kasabı böyle ele verdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşanan bir olay Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı Atla Gel Şaban filmini hatırlattı. İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde temizlik işçileri sokakları temizledikten sonra topladıkları çöpleri konteynere boşaltmak istedi. Bunun üzerine konteynere çöpünü boşaltırken küçükbaş ve büyükbaş hayvandan farklı kesilmiş ayakları temizlik personelleri şüphe üzerine ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda kesilmiş hayvan ayaklarının bir eşeğe ait olduğunu tespit etti.

Kentin yerel haber sitesi Urfastar'ın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü'nün de dahil olayla ilgili bölgede inceleme başlatıldı. Kesilmiş eşek ayaklarının ve iç organlarının kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığı yönünde yapılan incelemeler sonucunda bölgedeki tüm güvenlik kameraları izlendi ve eşeği öldürerek etini insanlara yedirmeye çalışan kasabın kim olduğu ortaya çıktı.

Kasaba polis eşliğinde baskın yapan Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri, kasap dükkanını mühürledi. Polisler tarafından gözaltına alınan ismi öğrenilemeyen kasap ise adliyeye sevk edildi. Kasabın eşek etini satıp satmadığı ise henüz biliniyor.