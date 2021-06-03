İşçilere çağrı yapan TKP'lilere gözaltı

Tarsus'ta bildiri ve afiş çalışması yapan TKP üyeleri polisin engellemesiyle karşılaşarak yaklaşık 5 saat boyunca Merkez Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alıkonuldu.

TKP'lilerin dağıttıkları bildiride salgın döneminde işinden olan ya da yaşam koşulları güçleşen, haksızlığa uğrayan işçilere sesleniliyor, "yalnız değilsin" denilerek iletişime geçme çağrısı yapılıyordu.

TKP'nin dağıttığı bildiride şunlar yazıyordu:

Emekçi kardeş,

Salgın belası büyüyerek devam ediyor. Bir yıl önce gerekli önlemlerin alınmasıyla, hızla kurtulabileceğimiz salgın belası; patronların kar hırsı nedeniyle kontrolden çıkmış ve çözümsüz bir hal almış durumda.

Patronlar için hava hoş.

Bankalar ömrü hayatlarında görmedikleri rekor karlar elde ettiler. Birçok holding servetini katladı. Patronlara her gün yeni teşvikler, vergi kolaylıkları sağlanıyor. Dünya milyarderler listesine Türkiye’den yeni patronlar girdi.

Biz emekçilerse her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz. Emekçi kardeş,

Gücümüz birliğimizden gelir. Patronların en çok korktukları şey, bizim birliğimizdir, örgütlülüğümüzdür.

Türlü bahanelerle işten çıkarıldıysan,

Maaşını, alacaklarını patronlarından alamıyorsan,

Ücretsiz izne ayrılmaya zorlanıyorsan,

İş yerinde baskı görüyor, tacize ve mobbinge maruz kalıyorsan,

Salgından dolayı raporlu olduğun günlerin ücreti maaşından kesiliyorsa,

Yalnız değilsin! Bize ulaş!

Biz emekçiler birlikte güçlüyüz!

Engelleme girişimi ile ilgili görüşleri alınan TKP üyeleri "patronların kar hırsına, her türlü sömürüye karşı mücadelelerini ve emekçilerle dayanışmalarını sürdüreceklerini" söyleyerek işçileri TKP'yle birlikte mücadele etmeye çağırdılar.