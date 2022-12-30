İşçiler patronlara 'iyi yıllar dileklerini' iletti

TKP'nin Kadıköy İşçi Evi'nin yeni yıl kutlamaları için bastırdığı posta kartları bu yıl işçi sınıfının patronlara "iyi dileklerini" iletmesine vesile oldu.

Patronların Ensesindeyiz motokurye ve market dayanışma ağlarındaki işçilerin yanısıra inşaat, kültür ve büro işçilerinin doldurduğu posta kartları bu sabah Kadıköy PTT'den postaya verildi.

İşçilerin yeni yıl dileklerini yazdığı kartların içerikleri bugün ve yarın boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.