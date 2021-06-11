İşçiler greve bir gün kala tehdit edildi

İzmir Narlıdere Belediyesi'ne bağlı NarBel şirketinde çalışan Belediye-İş Sendikası 2 Nolu Şube üyesi işçiler, belediye ile yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde taleplerinin karşılanmaması üzerine greve çıkacaklarını duyurmuştu.

Bugün grev başlatacaklarını duyuran işçiler dün itibariyle amirler tarafından tehdit edildiklerini söyleyerek grev kararından vazgeçti. Sendika yönetimi bugün saat 12.00'de Narlıdere Belediyesi garajında işçilerle bir araya gelerek anlaşma sağlanan maddeleri tek tek işçilere açıkladı. Açıklama sürerken işçilerden biri "Dün bizi arayıp tehdit ettiler, buna bir sözünüz olmayacak mı?" diye sordu ancak Belediye-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı "Bu konuya burada hiç girmeyelim" dedi.

"Grevden vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik ama amirler bize müdahale etti" diyen işçiler, özellikle görüşmeleri yürüten işçilere telefonlar geldiğini dile getirdi.

Şanlı'nın "Sendikalı işçiler bize tehditleri iletmedi" söylemlerini kabul etmeyen ve kendisini uyardıklarını belirten işçiler, taleplerinin çok altında bir sözleşmeye imza attıkları için üzgün olduklarını belirtti.

'Tehdit edildik'

soL'a konuşan işçi şunları kaydetti:

"Biz 60 ikramiye istiyorduk, 52'ye tamam dedik. Bunlar 30'da kaldılar. Yakacak parası 400 TL kadar istiyorduk, 40 TL verdiler. Kadrolu arkadaşlar ağır iş parası 500 TL alırken bize 75 TL verdiler. Bu rakamlar brüt bu arada. Bayram ikramiyesi toplam 1.060 TL alıyorduk, şimdi 1000 TL oldu. Böyle saçma bir durumun içine düştük. Greve çabaladık ama tehdit edildik. Amirler arayıp işveren adına bizi tehdit etti. CHP'li meclis üyeleri de 'Sizin arkanızda durmam, yarın işinize gidin' diye telkinlerde bulundu. Diyecek fazla bir şey yok."

'Geceyarısı anlaşma yapıldı'

Başka bir işçi de "Hiçbir belediye de meclis üyesi anlaşma yapıldığında o masada bulunmazken Narlıdere'deki CHP'li meclis üyesi akşam anlaşma sağladıkları o masada gelip poz veriyor. Bu nerde görülmüştür? Bizlere anlaşmanın sağlandığı sabah davul zurna ile açıklamaları gerekirken gece yarısı bizlerin taleplerini hiçe sayıp anlaşma sağlandı. Bizlere baskıyı en başta Meclis üyeleri uyguladı. 'Ben sana referans oldum, işe girmeni sağladım. Sen şimdi 1 senelik olup karşıma grev ile çıkıyorsun. Yarın işsiz kalırsan ben senin arkanda durmam' dedi" şeklinde konuştu.