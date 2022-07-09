İşçi 'Siyanürü bize temizletiyorlar' demişti, şirketten 'olağan temizleme' açıklaması

Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madenini işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 25 Haziran’da bir iş makinası operatörünün çektiği belirtilen ve işçinin “Erzincan İliç Anagold Maden’de patlayan siyanürü şu anda bize temizletiyorlar. Şu anda baş ağrısından kafamızı kaldıramıyoruz” dediği görüntüler ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada; “Görüntüler, iş makinaları eşliğinde her olağan işlem sonrası yapılan, yine olağan bir temizleme işlemidir. Bu temizleme işlemi uzman yetkililerin gözetiminde altı dakika sürmüştür ve kullanılan malzeme de standart temizleme işlemlerinde kullandığımız hipoklorittir” denildi.

Erzincanlı Sedat Cezayirlioğlu, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni işleten şirket hakkında; “işçileri, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almadan siyanürü temizleme işleminde çalıştırdığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Cezayiroğlu’nun suç duyurusuna eklediği görüntülerde, bir iş makinası operatörünün; “İznimizi, rızamızı sormadan siyanürün içerisinde çalıştırıyorlar bizi. Şu anda baş ağrısından kafamızı kaldıramıyoruz” dedi.

Anagold Madencilik görüntüler ile ilgili açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

“Bir çalışanın ‘25 Haziran Cumartesi’ günü çektiğini belirttiği görüntülerde ‘siyanürlü alanı temizletiyorlar’ gibi asılsız ve yanlış iddialar yer almaktadır. Maden sahamızda 21 Haziran 2022 tarihinde talihsiz çevre kazası meydana geldi. Aynı tarihte kaza alanı uzman ekiplerce, tamamen bilimsel yöntemlerle temizlendi. Kazanın oluştuğu bölge sıyrılarak yığın liçine taşındı. Kaza alanı, tamamen kuru zemine ulaşıldıktan sonra hipoklorit ile temizlendi. Çok kısa sürede kaza alanı ve etrafı döküntüden temizlenerek, arındırıldı.

25 Haziran tarihindeki görüntülerin çekildiği yer, kamuya ve halka açık alan değildir. Görüntüler, kamuya ve halka tamamen kapalı, sadece fabrika (proses) alanı olarak adlandırdığımız yerde çekilmiştir. Fabrika alanında, 21 Haziran tarihinde oluşan talihsiz kaza sonrası iyileştirme çalışmaları sürerken, rutin işlemlerden biri olan pompa değişimi sırasında minimum sızıntı oluşmuştur. Tekrarlamak isteriz ki olağan olan bu sızıntının oluştuğu alan fabrika (proses) alanıdır. Normal faaliyetlerimiz sırasında tüm ayrıştırma işlemi de bu alanda yapılmaktadır. Yani burası işleme alanıdır. Görüntüler, iş makinaları eşliğinde her olağan işlem sonrası yapılan, yine olağan bir temizleme işlemidir. Bu temizleme işlemi uzman yetkililerin gözetiminde altı dakika sürmüştür ve kullanılan malzeme de standart temizleme işlemlerinde kullandığımız hipoklorittir. Bu yanıltıcı ve kasıtlı bilgi kirliliğinin kamuoyu algısı üzerinde oynanan bir oyun olduğunu biliyoruz. Şirketimizin hukuki hakları saklıdır, halkımızın bilgisine sunarız.” (ANKA)