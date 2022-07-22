İşçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı

Tekirdağ'da Edirne yolu Marmaracık Mahallesi girişindeki ışıklı dönel kavşakta meydana gelen kazada iddiaya göre, fabrikadan aldığı 15 işçiyi bırakmak için Çorlu istikametine doğru yola çıkan Ramiz A. idaresindeki servis minibüsü, frenlerinin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 13 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)