İşçi önderi Ali Faik İnter Soma'da toprağa verildi

Hakları için gittikleri Ankara'dan dönüş yolunda geçirdikleri kazada yaşamını yitiren Ali Faik İnter Soma'da toprağa verildi. Sendika Genel Başkanı Tahir Çetin için yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Haber Merkezi

Manisa’nın Soma ilçesinden hakları için gittikleri Ankara'ya girişleri engellenen maden işçilerinin dönüş yolunda geçirdikleri kazada yaşamını yitiren işçi önderi Ali Faik İnter bugün toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin için ise yarın cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Ali Faik İnter bugün Ebubekir Cami'nde ikindi namazının ardından Soma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bağımsız Maden İş'ten yapılan açıklamada "Soma halkı, işçi sınıfı evladını sonsuzluğa uğurluyor. Kardeşimiz, önderimiz Ali Faik İnter’i mücadelemizde yaşatacağız. Onu ve bize öğrettiklerini, önderliğini asla unutmayacağız. Seni çok seviyoruz Ali Faik" denildi.

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