İşçi Hikayeleri | İçeceklerin ardına gizlenen sömürü: '8 Mart günü yine de gülmek yakışır bize...'

Gündelik yaşamımızın her yerinde kafe-bar emekçileriyle yakından ilişkiliyiz toplum olarak. Sosyal hayatımızın asli unsurlarlarından biri de bu sektörün ağır şartlarda çalışan emekçileri.

İşçi hikayelerinde en son 12 yaşındaki kağıt sektörünün çocuk işçisi Siverekli Murat’ın hayatına ortak olmuştuk. Hikayenin sonunda da, bir sonraki hikayenin Murat gibi birçok kağıt işçisine bilhassa ayazın soğukla birleştiği sabahlarda çay-kahve ısmarlayarak değen kafe-bar emekçileri olduğunu söylemiştik.

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Bugün de kağıt işçilerinden, sokaktaki evsizlere kadar Kadıköy’de birçok kişiye her sabah uzanmaya çalışan Gözde ile konuşuyoruz.

Gözde’nin hikayesi de Murat’a benzer bir noktadan başlıyor. Daha 14 yaşında çocuk bakıcılığı yapmaya başlıyor. Gözde 16’sına geldiğinde dövme stüdyosunda asistanlıkla devam eden çalışma yaşamını 20 yaşında, halen içinde bulunduğu kafe-bar sektörüne taşıyor. Bugünse 29 yaşında ve kısa ömrünün yarısından fazlasını daha şimdiden çalışmak oluşturmuş durumda.

Gözde 15 senelik çalışma yaşamını Murat ve diğer çocuk işçilere değinerek aktarıyor. Bu tercihin, emekçilerin ortaklaştığı sömürü yorgunluğu duygusunun benzerliğiyle muhakkak yakından ilgisi olsa gerek.

"Dün bendim küçücük yaşta üç kuruş para için çocukluğunu feda eden, bugün Murat, yarın da başkası. Eğer bu kervan bozulmazsa Muratlar okula değil, depoya gider. Gözdeler okula değil, çocuk bakmaya gider."

Bütün bir sömürü barbarlığını incelikle üç ağır cümleye sığdırdıktan sonra genç yaşamının kapısını aralıyor ve Gözde’nin müsaade ettiği kadar yaşamına ortak olmaya başlıyoruz.

'Kadınsın bir kere, ilk bağırılan da sen oluyorsun böyle olunca, tacizlere maruz kalanda..'

14 yaşından 20 yaşına kadar türlü işlerde çalışan Gözde, o yıllarda artık belirli bir sektörde kalıcı olmayı geleceği açısından daha güvenilir bulduğundan kafe-bar sektörüne demir atıyor.

İstanbul’un bilinen eğlence mekanlarından birinde başlıyor sektördeki hikayesi.

Günde 14-16 saat çalışmanın normal sayıldığı, bahşişlerin ya da fazla mesailerin patronlar tarafından hiç edildiği sektörün bu çıkmazları onunda ilk karşısına çıkanlar oluyor. Şöyle anlatıyor sektöre giriş hikayesini:

"Şimdi isim vermekten hâlâ çekiniyorum yalan değil. Çünkü daha işe girerken kapılarda bekleyen güvenlikler üzerinden sopanın ucu gösteriliyor herkese, hâlâ da öyle. Ben işe girdiğim günden iki hafta sonraya kadar aralıksız günde 12 saat ile başladım. Eğlence sektöründe gündüz ayrı, gece ayrı. Geceleri görülmeyen bir sürü olayla karşılaşıyorsun.Tacizler, ölümlü kavgalar, sabahın ilk ışıklarına kadar süren mesai.. Bu sektörde çalışanların yaşadıklarını anlatmakla bitiremeyiz maalesef.."

'Tecrübe bu sektörde para etmiyor'

Sektörün neredeyse her bölmesinde çalışma deneyimi var Gözde’nin. O yüzden yaşananları ve çalışma koşullarını sadelikle aktarıyor:

"Bu sektörde çalışma saati diye bir şey yok çou yerde. Haftanın son günleri hazırlanan yeni haftanın çalışma planlarında sadece resmi mesailer olur ve hafta içi, genelde daha yoğun mekanlarda, bu listeler lafta kalır ve fazla mesaiye zorunlu olarak kalınır. Sigorta yapılırsa şanslıdır o kişiler. Adı bilinen yerğlerde yapılıyor ama daha butik diyeceğimiz yerlerde hiç de öyle değil. Ayrıca sigortalar da neredeyse her yerde ücret ne olursa olsun asgari ücrete göre yapılıyor. Tecrübe bu sektörde para etmiyor. İlk gün de asgari ücret alıyordum bugün de asgari ücret alıyorum. İşte bir de gelirse bahşişler var."

Kafe-bar emekçisi Gözde

'Ben hem kahveci hem kasiyer hem de temizlikçiyim'

Her gün sabah 07.00’de çalıştığı kahve dükkanını açıyor Gözde ve 1,5 saat kadar neredeyse bütün bir dükkanın işlerine koşuyor. Kahveleri depodan getirmekten, temizliğe kadar her şeyden Gözde sorumlu.

Geldiğimden beri yaklaşık 2 saattir müşterilere bakmak dışında bir sürü işle ilgileniyorsun. Bu işler için personel istihdam edilmiyor mu?

"Açıkçası bizim sektörde sabahçılar dükkanı açınca dükkanın bütün işini tek yapar genelde. Bazı istisnalar hariç tabi. Önce dükkanı açıyorum, ardından depodan o gün için planlanan malzemeleri yukarıya taşıyorum. Sonra o geceden kalan malzemelerin sayımını yapıp o arada da sabah müşterilerini bekletmeden kahvelerini veriyorum. Dükkan temizliğini de bir şekilde parça parça hallediyorum arada. Yani ben burada hem kahveci, hem kasiyer, hem de temizlikçiyim."

'Bizimkisi aslında aç kalmamak için yaşamak'

Bütün bu işleri asgari ücretle yapan Gözde’nin 4 yaşında Nehir isminde bir de kızı var. Sabahları kızını kreşe bırakıp bu işlere yetişmeye çalıştığını söyleyen Gözde’ye yeri gelmişken hayat pahalılığını ve yaşam giderlerini soruyoruz:

"Ben asgari ücretle çalışıyorum ve eşim de asgari ücretin az üstünde bir ücretle çalışıyor. Kira, fatura ve diğer masraflardan önce Nehir’in kreş parasını ayırıyoruz. Kreşi yarı özel olduğundan biraz daha uygun oluyor.

Sonra da markete uğruyoruz ama içinden çıkılır şey mi kardeşim reyondaki fiyatlar? O hafta yiyeceğimiz bir yemek planı yapıp önden alıyorum, fiyatlar ne de olsa yine artacak diye. Öyle yaparak en azından birkaç şey almaya çalışıyoruz. Bizimkisi aslında aç kalmamak için yaşamak."

'Çocuğum büyüdükçe bir yandan mutlu oluyorum bir yandan kara kara düşünüyorum'

Nehir daha 4 yaşında ve çocukların masrafları da epey pahalı. Nasıl başa çıkıyorsunuz bu durumla?

Başa çıkamıyoruz ki.. Sadece bir şekilde borçla harçla ertesi güne, sonra diğer haftaya ve aya ertelemeye çalışarak yaşıyoruz. Dediğim şey bir abartı değil, gerçekten aç kalmamak için yaşıyoruz.

Her sabah gördüğüm, dükkanları açan garsonlar, komiler, seyyar satıcılar, kağıt işçileri.. Hepimiz aynı girdaptayız. İnsan şartlara göre yollar arar ya, biz de öyle yapıyoruz. Mesela yemek konusunda burada tek gün hakkım var ve aslına yeterli değil. Eşimin işyerinde de aynı şekilde tek öğün hakkı var. İkimiz günü idare ediyoruz ama kızımız nasıl idare edecek? O yüzden hafta başında uzun süreli saklanabilir ve hesaplı yemekler yapıp dolaba koyuyoruz. Onları haftaya yayarak gıdayı hallediyoruz.

Burada en çok zoruma giden şey de ne biliyor musun? Kızıma istediği en ufak şeyleri bile sunamamak.. Bu bazen çok zoruma gidiyor. Lanet ediyorum öyle olunca. 4 yaşında Nehir. İstediği ufacık şeyleri yapması gerekmez mi? Örneğin müziğe ilgisi var kızımın ama müzik kursuna nasıl yollayacağız? Ya da ufacık bir eğlence için bir yere gidince en az 200 lira ayrıma gerekiyor. Bizim elimize her masrafı düşünce günlük 83 lira falan kalıyor. Bu 83 lirayla hangisini yapacağım kızıma? Sürekli büyüyor çocuk değil mi sonuçta? Kolları uzadıkça bir yandan mutlu oluyorum bir yandan kara kara düşünüyorum yeni bir montu nasıl alacağız diye.."

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Sermaye düzeninin çocuk işçiliğine son iki hikayede sık sık tanık olduğumuz gibi, aynı düzenin açlık ve imkansızlıkta terbiye etmeye başladığı hayatları aktarmış oluyor Gözde. Ve beklentisini de çocuğuna bir enstrüman öğretebilmek kadar mütevazı bir yerden tarif ediyor.

'8 Mart günü yine de gülmek yakışır bize...'

Kapitalizmin sömürü zincirinde Gözde gibi milyonlarca emekçi, yaşamının tüm yönleriyle esir altına alınıyor.

Bugünse 8 Mart ve Gözde’ye söyleşinin sonunda son sorumuzu soruyoruz. Sorudan sonra Gözde kalkarak bize 8 Mart kurabiyesi ikram ediyor ve sermaye düzeninin kadınlara biçtiği rolü hatırlarcasına bir mesaj veriyor:

Senin de dediğin gibi sektördeki sorunlar konuşmakla bitecek türden değil, birçok sektör gibi. 2 saate yayılan sohbetimizde sorunların ancak bir kaçına değinebildik sayende. Bütün bu sorunların akabinde bugün 8 Mart ve milyonlarca kadın ağır şartlarda hayatına devam etmeye çalışıyor. Ne söylemek istersin?

"En başta da söylemiştim aslında: Çalışırken kadınlar her zaman daha fazla soruna maruz kalıyor. Gerçi dışarıda da öyle. Şiddet, taciz bir sürü sorun önce bizleri buluyor. Geçen sene katılabilmiştim ama bu sene yürüyüşlere katılamayacağım, mesaide olacağım çünkü. Bu bile çok şey anlatmıyor mu? O yüzden 8 Mart günü yine de gülmek yakışır bize. En azından kendi günümüzde bu şartlara karşı inatla gülelim."