İşçi düşmanı yasa Meclis'ten geçti

AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasa ile konkordato kurumunun daha işlevsel hale getirileceği ileri sürülürken, konkordato sürecinin iflas ile sonuçlanması halinde, işverenin bankalara olan kredi borçlarının, işçi alacaklarından daha imtiyazlı hale geleceğini belirtiliyor.

Bu durumda işçilerin alacakları geri plana itilirken, işçilerin batan şirketlerden alacaklarını tahsil etmesi de imkansız hale gelecek.