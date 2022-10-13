İrlanda'da futbola 'siyaset karıştı': Kutlama şarkısı gündeme oturdu

İrlanda Kadın Milli Futbol Takımı, Salı gecesi Hampden Park'ta İskoçya'yı 1-0 yenerek Avusturalya ve Yeni Zelanda'da yapılacak olan dünya kupası turnuvasına katılma hakkı elde etti.

Bu zaferi soyunma odasında kutlayan İrlanda Kadın Milli Futbol takımının İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) yanlısı bir şarkı olduğu kabul edilen The Wolfe Tones'ın "Celtic Symphony" şarkısını söylemesi İngiltere'yi karıştırdı.

Soyunma odasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İrlanda futbol federasyonu ve kadın futbolcular yaşanan tepkiden ötürü özür diledi.

İrlanda kamuoyu olayları sessizlik içerisinde takip ederken Sky News'ın konuya ilişkin yayını tepkilere neden oldu.

Sky Sports Haber Spikeri Rob Wotton, konuk aldığı İrlandalı genç kadın futbolcu Chloe Mustaki ile röportajında dilenen özrü ve yaşanan gelişmeleri sordu. Olaya ilişkin kişisel yorumlarını da ekleyen Wotton, Cumhuriyet'in gençlerinin tarih dersine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sky Sports spikerinin tavrı İrlanda'yı ayağa kaldırdı. İrlandalılar sosyal medyadan İngiltere'nin ve buna bağlı medyanın emperyalist geçmişiyle ilgili gerçek bir tarih dersine ihtiyacı olduğunu belirttiler.

Kadın milli futbol takımının söylediği şarkı İrlanda'da listelerde birinci sıraya yerleşirken sosyal medyadaki tepki İngiltere'nin karanlık geçmişine dikkat çekti.