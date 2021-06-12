İrlanda'da Biden'a dev Küba bayraklı mesaj: Küba'ya ablukayı kaldır!

Belfast kentini çevreleyen tepelerden biri olan Kara Dağ'ın yamacına, 46 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde, dünyanın şimdiye kadar yapılmış en büyük Küba bayrağı asıldı.

Bayrağın yanı sıra dev harflerle G7 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden'a güçlü ve net bir mesaj olarak “UNBLOCKCUBA” (Küba'ya ablukayı kaldır) yazıldı.

Küba'ya yönelik ablukaya ve saldırılara karşı ve Küba Devrimi'nin savunmak için yürütülen kampanyada yazılan mesaj ve bayrak neredeyse tüm Belfast şehrinden görülebilecek.

Kara Dağ'ın eteklerinde siyasi ve sosyal içerikli mesajlar yazmak şehrin bir geleneği, birkaç hafta önce de İsrail'in Filistin halkına yönelik en son saldırısında benzer bir dayanışma mesajı işlenmişti.

Birkaç gün boyunca, burada yaşayan bir Küba yurtseverleri olan Küba Dayanışma Forumu İrlanda üyeleri, Yasmary Perdomo Rodríguez ve Gerard Mocara Kelly, Risteárd Omurchú, Bill ve John Bradley ve Sara Ní Murchú öncülüğündeki bir grup sanatçı tarafından "Gael Force Art" projesi kapsamında bu devasa Küba bayrağını oluşturmak için ilmek ilmek düzinelerce metre kumaşı birleştirildi.

Girişim ayrıca Sinn Féin partisi ve gençlik örgütü, İrlanda Komünist ve İşçi partileri, sendikalar, mahalle örgütleri ve Küba dostu İrlandalılar gibi geleneksel olarak Küba ile dayanışmalarını ifade eden çeşitli örgütler tarafından da destekleniyor.

Konuya ilişkin Küba'nın İrlanda Konsolosluğu "Küba dostu olan ve bayrağı taşıyan ve törene katılan milletvekillerinin manevi desteğini ve hatta fiziki varlığını görmekten gurur duyuyoruz." dedi.

İrlanda dayanışması, UNBLOCKCUBA yürüyüşü ve halkı bilinçlendirme kampanyası gibi diğer abluka karşıtı girişimlerin yanı sıra Dublin'deki ABD büyükelçiliği ve Belfast'taki konsolosluk ofisi önünde mitingler düzenliyor.

Küba'nın İrlanda Büyükelçisi Hugo Ramos Milanés, bu törene katılanlara bir mesaj göndererek Küba halkı adına İrlandalı dostlara en içten teşekkürlerini ve gösterdikleri dayanışma jestleri için şükranlarını dile getirdi.