İrlanda'da bıçaklı saldırı: Göçmen karşıtları polisle çatıştı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki bir okulun dışında yaşanan bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İrlanda polisi, okulun dışında birden fazla küçük çocuğun dahil olduğu "ciddi olayın" meydana geldiğini kaydetti. Polis, aralarında 3 küçük çocuk, 1 erkek ve 1 kadının bulunduğu 5 kişinin Dublin bölgesindeki hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Polis ve göçmen karşıtları çatıştı: Araçlar ateşe verildi

Olayının ardından bıçaklı saldırının meydana geldiği bölge yakınlarında toplanan kalabalıkla İrlanda polisi arasında gerginlik çıktı.

Bıçaklama olayından göçmen bir erkeği sorumlu tutunan grup, bir polis aracını ve tramvayı ateşe verdi, birçok araca da zarar verdi.

İrlanda polisi, bıçaklı saldırıyla bağlantılı 1 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı: Bu sahnelere müsamaha gösterilmeyecek

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir" ifadesini kullandı.

McEntee, "haydut ve manipülatif bir unsurun, dehşet verici bir trajediyi tahribat yaratmak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğinin" altını çizdi.