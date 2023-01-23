İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan ev ödevlerinin kaldırılması çağrısı

İrlanda Cumhurbaşkanı, ev ödevlerinin yasaklanmasını ve çocukların boş zamanlarını "yaratıcı şeyler" ile değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

İrlanda basınında çıkan haberlere göre, çocuklara dönük haber programı news2day'e konuşan Cumhurbaşkanı Michael D Higgins, gündeme ve ülkenin gelecek nesillerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ev ödeviyle ilgili görüşleri sorulduğunda Higgins, "Bence, gerçekten hem evdeki ve okuldaki zaman eğitici bir deneyim ve öğretim kısmı okulda bitmeli. İnsanlar boş zamanlarını diğer yaratıcı şeyler için kullanabilmeli." dedi.

Higgins, çocuklara “her şeyi merak etmeye devam edin" öğüdünü verirken, bilgi paylaşmanın keyfini kaçırmadıklarından emin olmanın önemli olduğunu söyledi.

Higgins şöyle konuştu:

"Bence arkadaşlık önemli bir şeydir ve arkadaşlıksız kimsenin kalmadığından ve insanların bir kendilerini ait hissettikleri bir yer bulabildiklerinden emin olmamız gerekir. Elbette hepimiz bireysel şeyler yapacağız... ama bence kurduğunuz arkadaşlıklar aslında her zaman harika anılar yaratacaktır ve bence bu çok önemli."

Cumhurbaşkanı, çocuklara verdiği demecinde, "Ayrıca kendi ayaklarınız üzerinde durma cesaretine sahip olun ve diğer çocukların da kendi ayakları üzerinde durmalarına destek olun, çünkü hiçbirimiz aynı değiliz." derken, "Hepimiz benzersiziz ama aynı zamanda her birimizin yapacak çok işimiz var." diye ekledi.

Higgins ayrıca İrlandalı çocukları İrlandaca konuşmaya teşvik etti.

İrlanda'da cumhurbaşkanlığı, hükümetin işleyişi üzerinde bir miktar etkisi olmasına karşın tarafsızlığı esas alan bir makam konumunda bulunuyor.