Irkçı vekilin sözleri nedeniyle Meclis oturumu sonlandırıldı

Fransa'da Ulusal Meclis'te siyah bir milletvekilli konuşurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili bir milletvekilinin "Afrika'ya geri dönsün" sözü nedeniyle ara verilen oturum, daha sonra sonlandırıldı.

Meclis'te hükümete soru faslında Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partili siyah milletvekilli Carlos Martens Bilongo, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumuna dikkati çektiği sırada, RN milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözü seslerin yükselmesine ve oturuma 5 dakika ara verilmesine sebep oldu. Ardından, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet olayın ciddiyeti karşısında gerekli yaptırımların, Meclis'in genel işleyişiyle ve organizasyonuyla ilgili yetkisi olan Meclis Bürosunda ele alınmasına karar verdiğini açıkladı ve oturumu sonlandırdı. Bilongo oturum çıkışı basına yaptığı açıklamada, "Bugün ten rengime geri gönderildim. Fransa'da doğdum, Fransız milletvekiliyim." diyerek RN'nin gerçek yüzünü gördüklerine değindi. De Fournas ise, "Afrika'ya geri dönsün" cümlesiyle Bilango'yu değil, göçmen gemisini kastettiğini savundu. (AA)