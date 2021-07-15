Irkçı ve cinsiyetçi paylaşım yapan başhekimin sözleşmesi askıya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kürt ve Alevi yurttaşlara yönelik ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkan İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Adil Yetiş Sarıhasanoğlu ile ilgili soru önergesini yanıtladı.

Koca, Sarıhasanoğlu hakkındaki disiplin soruşturma sürecinin devam ettiğini, bu süre boyunca sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde; Sarıhasanoğlu hakkında adli ve idari soruşturma açılıp açılmadığını, görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığını sormuştu.

ANKA'nın haberine göre Koca, soru önergesine verdiği yanıtta konuyla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini ve Sarıhasanoğlu’nun sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi. Koca, “Soru önergenizde yer alan hususlarla ilgili Bakanlığımız müfettişince yürütülen disiplin soruşturma süreci halen devam etmektedir. Ayrıca adı geçen kişinin sözleşmesi, soruşturma süresince askıya alınmıştır” dedi.