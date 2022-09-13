İrfan Değirmenci'den İsmail Küçükkaya'ya 'fakir kanalız' yanıtı

FOX TV'den ayrılıp Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya, dünkü yayın sırasında “Biz fakir bir kanalız ama hedefleri olan, hayalleri olan, umutları olan ve daha önemlisi geleceği olan bir kanalız. Ben bu vizyon için geldim. Uluslararası bir markanın kanalından çıkıp başka bir kanala gelmek kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.

Küçükkaya'nın bu sözlerine kanalın akşam haberlerini sunan İrfan Değirmenci'den yanıt geldi.

Değirmenci, “Halk Tv'nin zenginliği, gazeteciliğin namusuna sahip çıkan basın emekçilerinin varlığıdır. Halk Tv'nin zenginliği ondan asla vazgeçmeyen, zor zamanlarında destek olan seyircisinin varlığıdır. Bu anlamda çok zengin bir kanaldır bu kanal. Parayla pulla ölçülemeyecek kadar zengin” dedi.