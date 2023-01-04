İranlı aktris Terane Alidusti serbest bırakıldı

İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünden sonra başlayan protestoları "kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alınan kadın oyuncu Terane Alidusti (Taraneh Alidoosti) "şartlı tahliyeyle" serbest bırakıldı.

Alidusti'nin serbest bırakıldığını annesi Nadire Hekimullahi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İranlı oyuncunun avukatı, sabah saatlerinde, sanatçının "senet karşılığı"nda şartlı tahliyeyle serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Alidusti 17 Aralık'ta "rejim karşıtı gösterilere destek vermek", "doğru olmayan içerikler paylaşmak" ve "eylemleri kışkırtmak" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

2016’da en iyi yabancı film Oscar’ı alan "Furuşende (Satıcı)" filmindeki rolü ile dünya çapında ün kazanan Alidusti, Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan ve üçüncü ayını geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım'da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamıştı.

Gösterilerle bağlantılı olarak Muhsin Şikari adlı bir kişinin idam edilmesine de 8 Aralık'ta Instagram hesabından tepki gösteren Alidusti, "Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karasıdır" ifadelerini kullanmıştı.