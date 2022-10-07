İran'ın Kopenhag'daki büyükelçiliğine bıçaklı saldırı

İran Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan İran Büyükelçiliği yerleşkesine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yerleşkeye giren bıçaklı saldırganın büyükelçiliğin içerisinde bulunan araçlara zarar verdiği, etrafındakileri tehdit ettiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan olayın ardından Kopenhag’daki Büyükelçi Efsane Nadipur ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abdullahiyan görüşmede büyükelçiliğin güvenlik eksikliğini eleştirerek, "Ne yazık ki Avrupa'nın göbeğinde diplomatik dokunulmazlığı olan bir kadına ve büyükelçiye böyle bir saldırı düzenleniyor ve polis olaya zamanında müdahale etmiyor" dedi.

Saldırıya ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken saldırganın kimliği de açıklanmadı. Danimarka polisi tarafından yapılan açıklamada ise İran’ın Kopenhag'daki büyükelçiliğinde polislerin bulunduğu ve büyükelçilik çevresinde bir arama ekibinin konuşlandırıldığı duyuruldu.

Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında ülke dışındaki İran'ın büyükelçiliklerini hedef alan protestolar yapılmıştı. (İHA)