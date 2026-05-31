İran'dan 'Pezeşkiyan istifasını sundu' iddialarına yalanlama

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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Tabatabai, X hesabından, Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Pezeşkiyan’ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı’nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi.

Tabatabai, İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağını ve İranlıların milli birliğini yok etme arzusunu yine "mezara" götüreceğini kaydetti.

Londra merkezli Iran International'ın iddiası

Londra merkezli “Iran International” adlı yayın kuruluşu, “konuyla ilgili bilgi sahibi” isimsiz kaynağına dayandırdığı haberinde Pezeşkiyan’ın İran lideri Mücteba Hamaney’e bugün istifa mektubunu sunduğunu iddia etmişti.

Haberde Pezeşkiyan’ın ülkedeki önemli karar alma süreçlerinden dışlandığı, bu durumun Devrim Muhafızları içindeki “radikal gruplar”ın işleri kontrol altına almasına olanak tanıdığı gerekçesiyle istifa mektubunu verdiği iddia edildi.

İddia ABD ile İran arasında olası bir anlaşma taslağı üzerine mesaj trafiğinin günlerdir sürdüğü kritik bir dönemde gündeme getirildi.

ABD Başkanı Trump'ın anlaşma taslağını daha sert şartlar içerecek şekilde revize ettiği ve teklifi İran'a gönderdiği belirtirken, İran’ın da söz konusu teklif üzerinde kendi düzeltmelerini yapacağı dile getiriliyor.

İran Devrim Muhafızları'ndan 'Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız' açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan bugün yapılan açıklamada “Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız” denilmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentinde yaptığı konuşmada, ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağını, ABD’nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini söylemişti.

ABD’nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını çok iyi bildiklerini belirten Ekberzade "Düşmanın aşırı talepleri karşısında savaşacağız. İran, Hürmüz Boğazı’nın yeni yönetim düzeninden bir adım geri atmayacak” demişti.