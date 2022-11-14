İran'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan dolayı taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Beyoğlu'nda gerçekleşen patlamaya ilişkin taziye açıklaması yaptı. Kenani, ''Türkiye'nin ve Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü terör eylemini şiddetle kınıyoruz'' dedi.

Kenani açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

''Dost ve kardeş Türkiye devleti ile Türk halkının yanındayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve başta kurbanların yakınları olmak üzere Türkiye devleti ile Türk halkına başsağlığı diliyoruz''.

Pazar günü gerçekleşen bombalı saldırı sonucunda 6 kişi yaşamımı yitirmiş, 81 kişiyse yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, yaralılar arasından 50 kişinin taburcu edildiğini duyurmuştu.