İran'dan Irak'ın kuzeyine füze saldırısı

Irak medyasında yer alan haberlere göre, Erbil'in Koysancak ilçesindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele karargahlarına füze saldırısı gerçekleştirildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran, 28 ve 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerine saldırılar düzenlemişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken "Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle" suçlamıştı. (AA)