İran’dan dikkat çeken askeri tatbikat

İran, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda askeri tatbikat başlattığını açıkladı.

"Zülfikar 1401" adı verilen tatbikata ilişkin bilgi veren İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, tatbikatın ordunun çeşitli birimlerinin katılımıyla dün gece başladığını belirtti.

Seyyari, tatbikatın Hürmüz Boğazı'nın doğusu ile Hint Okyanusu'nun kuzeyi arasındaki Cask bölgesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

İranlı komutan, hava, kara ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın hedefleri arasında “kimyasal, mikrobiyal ve nükleer ajanlarla kirlenmiş ortamlar, elektronik savaş ve olumsuz hava koşulları dahil olmak üzere özel ortamlarda operasyon yürütme becerisini geliştirmenin" yer aldığını kaydetti.

İranlı komutan, tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin ise bilgi vermedi.