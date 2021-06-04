İran'dan BM Genel Kurulu'nda oy hakkının askıya alınmasına tepki

İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda oldukları mali katkıyı geciktirdikleri için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a gönderdiği mektupta İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin aidatlarını zamanında ödeyemediğini bildirdi.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin şu aşamada BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkının olmadığını söyledi.

İran'ın BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilmesi için en az 16 milyon 251 bin dolar, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de 29 bin 365 bin dolar BM'ye ödeme yapması gerekiyor.

İran'dan tepki: Sebebi ABD yaptırımları, kararı reddediyoruz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, BM Genel Sekreteri'nin bu kararına tepki gösterdi. Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İran'ın Birleşmiş Milletler'e finansal yükümlülüklerini yerine getirememesine yol açan, doğrudan ABD tarafından dayatılan hukuksuz tek taraflı yaptırımlardır" dedi.

Zarif Tahran'ın finansal katkısını transfer edememesinin tamamen kendi kontrolü dışında olduğunu vurgulayarak İran'ın oy kullanma hakkının askıya alınması kararını reddettiğini belirtti.