İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e çıktı

İran’ın başkenti Tahran’da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından ülkede başlayan protestolar devam ediyor.
İran devlet televizyonunda yer alan haberde ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızları'na bağlı milislerinin üyelerinin de bulunduğu 35 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı belirtildi. (İHA)