İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 342'ye yükseldi

İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Mahsa Amini'nin ölümünün akabinde başlayan sokak gösterilerinde, polis veya asker müdahalesi yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 342'ye yükseldiğini belirtti. Aynı zamanda idam cezası alan tutuklu sayısının da 5 olduğu ifade edildi.

IHR'nin internet sitesinde yayınlanan rapora göre yaşamını yitiren 342 protestocudan 43'ü ise 18 yaşından küçük. Can kaybının en çok olduğu şehrin Sistan-Beluçistan eyaleti olduğu ifade edilirken raporun İran'daki 31 eyaletinden 23'ünün taranarak hazırlandığı belirtiliyor.

Raporda hayatını kaybedenlerin illere göre dağılımı şu şekilde yer alıyor: Sistan-Beluçistan: 123, Tahran: 39, Mazenderan: 33, Kürdistan: 32, Gilan: 23 Batı Azerbaycan: 23, Kirmanşah: 14, Elborz: 15, Huzistan:5, Horasan-ı Rezevi: 5, İsfahan: 4, Zencan: 4, Merkezi: 3, Loristan 3, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İylam, Buşehr ve Hemedan'da ikişer, Simnan ve Kirman'da da birer kişi yaşamını yitirdi