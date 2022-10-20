İran'daki protestolar sırasında 14 yabancı tutuklandı

İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde 14 yabancı uyruklu kişinin İran güçleri tarafından tutuklandığı açıklandı.

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Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda 14 yabancıyı tutuklandı.

Aralarında ABD, Rusya, Avusturya, Fransa, İngiltere ve Afganistan'ın da bulunduğu 14 ülkenin vatandaşlarına yönelik soruşturmaların devam ettiği bildirildi. Habere göre, İran'daki protestolarda çok sayıda Afganistan uyruklu kişinin tutuklanması dikkat çekti.

Haberde tutuklanmaların ne zaman gerçekleştiği bildirilmedi.

İran İstihbarat Başkanlığı tarafından 30 Eylül'de yapılan açıklamada, protestolarda "rolleri olduğu" gerekçesiyle 9 yabancının tutuklandığı bildirilmişti. 

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