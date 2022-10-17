İran'daki hapishane olaylarında ölü sayısı artıyor

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'nde 15 Ekim Cumartesi günü yaşanan olaylarda ölü sayısı 8'e yükseldi. İran Yargı Erki Enformasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Adi suçluların bulunduğu bölümde çıkan olaylarda yaralanan 10 mahkumdan 4’ü daha hayatını kaybetti. Yaralı 6 mahkumun tedavisi ise devam ediyor. Hapishane olaylarında ölenlerin sayısı 8’e yükseldi" denildi.

İran Yargı Erki Enformasyon Ofisi, dün yayımladığı açıklamada, adi suçluların bulunduğu bölümde mahkumlar arasında yaşanan kavga esnasında, hapishanenin dikiş atölyesinde çıkan yangın sonucu 4 mahkumun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini, 4’ü ağır 10 mahkumun da yaralandığını duyurmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Evin Hapishanesi’nde yangın çıktığı görülürken silah ve patlama sesleri de duyulmuştu.