İran'daki depremde yaralananların sayısı bin 100'ü geçti

İran devlet basını, ülkenin kuzeybatısındaki depremin ardından yaralananların sayısının bin 100'ü geçtiğini duyurdu.

Dış Haberler

İran'ın devlete ait yayın organı IRIB ülkenin acil servislerine atıfta bulunarak, İran'ın kuzeybatısında meydana gelen depremde yaralananların insan sayısının bin 127'ye ulaştığını bildirdi.

İran medyası Çarşamba günü erken saatlerde, yaralananların sayısının 580 kişiye ulaştığını, 135'inin hastaneye kaldırıldığını ve en az dört kişinin durumunun ağır olduğunu bildirmişti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Gün boyunca 4,7 büyüklüğünde olmak üzere onlarca artçı sarsıntı kaydedildi.

Haber

İran'daki depremde 276 kişi yaralandı