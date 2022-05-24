İran'da yıkılan 10 katlı bina: Ölü sayısı 11'e yükseldi, üç belediye başkanı gözaltına alındı

İran'ın Huzistan eyaletinde 11 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı çöken bina kazası sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı da dahil toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Eyaletin Abadan kentinde pazartesi öğleden sonra çöken 10 katlı bina hakkındaki son gelişmeleri basın ile paylaşan Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni, yıkılma tehlikesine karşı yakındaki binaların boşaltıldığını ve binanın etrafından açılan tünellerle bodrum katına ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.
Kentte pazartesi öğle saatlerinde, Tehlenci Emiri bölgesinde inşaatı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi çökmüştü. Olay sonrası haklarında gözaltı kararı çıkartılan bina sahibi ve müteahhidin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
İran Kızılayı enkaz altında 80 kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini dile getirmişti. Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi ise enkaz altında halen 50 kişinin olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.