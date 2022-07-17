İran’da tatil yapan 2 Türk boğularak yaşamını yitirdi

İran’ın Mazenderan eyaletine bağlı Ramser şehrine tatil için giden 2 Türk vatandaşı Miyanhale sahilinde girdikleri Hazar Denizi’nde boğularak yaşamını yitirdi.

Ramser şehri Kızılay Başkanı Ali Muhammed Fazeli yaptığı açıklamada, “Dün akşam yerel saatle 20.00 sıralarında Türkiye’den tatil için gelen 5 kişilik aileden 48 yaşındaki baba Lütfi Sercan ve 10 yaşındaki oğlu İşfak Sercan boğularak hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Fazeli açıklamasında ayrıca, “Ailenin diğer 3 üyesi kurtarıldı. Cenazeler ise adli tıpa sevk edildi” dedi.