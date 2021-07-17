İran'da su kıtlığı protestolarında bir kişi öldü

İranlı yetkililer İran resmi haber ajansı ISNA'ya yaptığı açıklamada, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde şiddetli su sıkıntısının tetiklediği protestolar sırasında bir kişinin öldüğünü söyledi.

Yetkili, "Dün Huzistan eyaletine bağlı Şadegan şehrinde su sıkıntısının yol açtığı protestolar sırasında kalabalık içinden kişiler güvenlik güçlerine ateş açtı. Bunun sonucunda 30 yaşında bir erkek hayatını kaybetti." dedi. Yetkili, polisin ateş edenlerden bazılarını gözaltına aldığını ve şu anda diğerlerini aradığını ekledi.

Güneybatı İran'daki su kıtlığı son 50 yılın en kötü kuraklığı tarafından tetiklendi. İran'da su krizi yaşayan 304 şehirden 101'i ciddi bir su kıtlığı yaşıyor.