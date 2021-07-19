İran'da su kesintilerine karşı protestolar: 3 ölü

İran'ın Huzistan eyaletinin bazı kentlerinde su kesintileri nedeniyle 15 Temmuz'da protestolar başladı.

İran basınının aktardığına göre, eyaletin Şadgan kentinde başlayan protestolar, daha sonra eyaletin güneyindeki bazı kentlere de yayıldı.

Gösteriler sırasında üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Batı medyası, gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin ateş açtığını öne sürerken, eyaletin Deşt-e Azadegan kentinden parlamento üyesi Kasım Seydi, barışçıl şekilde başlayan protestoların provokasyon sonucunda şiddetlendiğini öne sürdü.

Seydi, "Ne yazık ki bazı Siyonist hizmetkarlar ve kuklaları atmosferden faydalanarak halkın arasına sızıp yıkıcı sloganlar attılar ve protestoculara ateş açılar. Açılan ateş sonucunda Huzistan eyaletinin Şadgan ve Karun kentlerinde iki genç öldürüldü. Huzistan halkı, bu kişilerin davranışlarını görür görmez bunların karşısında konumlanarak devlete desteğini sundu" dedi.

Seydi, protestolar sırasında güvenlik güçlerinin protestoculara karşı bir güç kullanmadığını ve ateşin terörist gruplar tarafından açıldığını iddia etti.