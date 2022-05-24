İran'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

İran'ın İsfahan kentinde bir F-7 savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi

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İran'ın İsfahan kentindeki Anarak adlı eğitim alanında bir F-7 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Tasnim haber ajansı, uçağın düşmesi sonucunda 2 pilotun da öldüğünü aktardı. Uçağın düşme nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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