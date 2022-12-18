'İran'da ölen gösterici sayısı 469'a yükseldi'

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a yükseldiğini açıkladı.

IHR'ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, hayatını kaybeden göstericilerden 32'sinin kadın, 63'ünün ise 18 yaş altı olduğu belirtildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 25’ine dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı aktarıldı.

Raporda, Sistan-Beluçistan’da 130, Kürdistan’da 53, Batı Azerbaycan'da 54, Tahran'da 50, Mazenderan'da 38, Kirmanşah'ta 25, Gilan'da 26, Elborz'da 20, İsfahan'da 14, Huzistan'da 10, Fars’da 11, Rezevi Horasan'da 7, Doğu Azerbaycan'da 4, Loristan, Zencan, Merkezi, Kazvin ve Hemedan'da üçer, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Erdebil, İylam, Buşehr ve Hürmüzgan'da ikişer, Simnan ve Gülistan'da ise birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

39 kişi idam istemiyle yargılanıyor

Öte yandan raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 39'unun dava dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği, bu kişilerden 11'i hakkında idam kararı verildiği ifade edildi.

İHR, İran yargı makamlarını söz konusu idamlarla ilgili şeffaf davranmamakla eleştirerek, bu suçlamayla yargılanan kişilerin, avukat seçme ve aileleriyle görüşme haklarından mahrum bırakılarak kararlarla ilgili belirsizlik oluşturmanın planlandığını öne sürdü.

Bu arada idam mahkumlarından Rıza İslamdost, Eyüb Agliyani, Ferzad Tehzade, Hejir Ahmedi, Himen Şahi ve Muhammed Burugani'nin ayrı bir hapishaneye nakledildikleri ve idam için bekletildikleri ifade ediliyor.

Haklarında idam kararı verilen Muhsin Şikari'nin cezası gözaltına alınmasından 75 gün sonra 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverdin'in cezası ise gözaltına alınmasından 23 gün sonra 12 Aralık'ta infaz edildi.

Her iki kişinin de avukat seçme hakkından mahrum kalması ve idam kararlarının teamüllerin dışında ivedilikle uygulanması tartışmalara yol açtı. (AA)