İran'da mağlubiyet kutlaması

İran’ın Katar’da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası çerçevesinde ABD ile oynadığı maçta mağlup olmasının ardından sokaklara çıkan "muhalifler" kalabalıklar halinde sevinç gösterisinde bulundu.

Sosyal medyada, Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD’ye 1-0 yenilgisi sonrası sokaklara çıkan bazı grupların, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlaması yaptıkları görüntüler yer aldı.

Öte yandan Başkent Tahran'da konferans salonları, sinema ve kafelerde maçı toplu izleyen seyirciler evlerine üzüntü içinde dönerken, olası galibiyet kutlamaları için yapılan hazırlıklar ise iptal edildi. (AA)