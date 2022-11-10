İran'da Londra merkezli 'Iran International' televizyonu çalışanı tutuklandı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, "Iran International" televizyonu için çalışan İlham Efkari'nin ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı sırada istihbarat birimleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Haberde, "tutuklanan kişinin Iran International'ın başlıca ajanlarından olduğu, İran'a iftira atmak, gençleri isyana davet etmek ve halk arasında huzursuzluk ve terör oluşturmak için çok sayıda faaliyet ve eylem gerçekleştirdiği" öne sürüldü.

Söz konusu medya kuruluşunun Suudi Arabistan tarafından desteklendiğine ilişkin İran yönetiminin iddialarının yinelendiği haberde, Iran International televizyonu, "Suudi International terör şebekesi" olarak nitelendirildi.

'Iran International'ı Suudi Arabistan finanse ediyor' iddiası

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International televizyon kanalı 2017'de kuruldu.

Ekim 2018'de The Guardian gazetesinde yayımlanan haberde, kanalın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın ilişkisi bulunan Suudi bir iş adamına ait gizli offshore hesabı aracılığıyla fonlandığı ve yayına başlarken kanala Suudiler tarafından 250 milyon dolar finansal destek sağlandığı iddia edilmişti.

Son olarak İran İstihbarat Bakanı İsmail Katip dün yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yineleyerek, "Suudi Arabistan'ın düşmanlığı devam ederse bu ülkeye karşı stratejik sabırlarının sona erebileceğini" söylemişti.