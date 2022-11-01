İran'da kömür ocağında göçük: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

İran'ın Kirman eyaletinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Dış Haberler

İran'ın Kirman eyaleti Çalışma ve Sosyal Refah Genel Müdürü Huşyar Ahmedi, bir kömür ocağında meydana gelen göçükle ilgili İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuştu. Meydana gelen göçükte 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 3 işçinin de yaralandığı bildirildi.

Ahmedi, "Kirman eyaletine bağlı Kuhbenan ilçesindeki kömür ocağında dün gece meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi yaşamını yitirdi." dedi.

Kirman Kızılay Başkan Yardımcısı Muhammed Emirhani, dün gece yaptığı açıklamada, göçükten 3 işçinin yaralı çıkarıldığını, ayrıca 2 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylemişti. (AA)

Haber

Amasra'da bilirkişi ön raporu hazırlandı: 'Yatırım yapılmadı, önlem alınmadı, personel eksikti...'