İran'da kömür ocağında göçük: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

İran'ın Kirman eyaleti Çalışma ve Sosyal Refah Genel Müdürü Huşyar Ahmedi, bir kömür ocağında meydana gelen göçükle ilgili İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuştu. Meydana gelen göçükte 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 3 işçinin de yaralandığı bildirildi.

Ahmedi, "Kirman eyaletine bağlı Kuhbenan ilçesindeki kömür ocağında dün gece meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi yaşamını yitirdi." dedi.

Kirman Kızılay Başkan Yardımcısı Muhammed Emirhani, dün gece yaptığı açıklamada, göçükten 3 işçinin yaralı çıkarıldığını, ayrıca 2 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylemişti. (AA)