İran'da İsveç vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı, hakkında casusluk suçlaması bulunan bir İsveç vatandaşının tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsveç vatandaşı olan bir kişinin casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmiş ve tutuklanmıştır. Tutuklanan kişi güvenlik güçlerimizin takibindeydi ve İran'a giriş çıkışları takip ediliyordu" ifadeleri kullanıldı. Casusluk iddiasıyla tutuklanan İsveç vatandaşının İran'da şüpheli ilişkiler ağı kurduğu belirtilirken, "İsveç vatandaşının İran içerisindeki tüm hareketleri, gittiği şehirler, ülke içerisinde kurduğu ilişkiler ve ziyaretleri güvenlik güçlerimizce takip altındaydı" denildi.

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, İran istihbarat teşkilatı ayrıca İran'a vekaleten casuslar gönderen ülkeleri uyararak bu sürecin devam etmesi halinde uygun tepkiyi göstereceğini vurguladı.

Açıklamada, tutuklanan İsveç vatandaşının İsrail'e de ziyaretler gerçekleştirdiği ve İran'da güvenlik güçlerinin takibi altında olan diğer ülke vatandaşı casusları ile irtibat kurduğu belirtildi.

'ABD bölgedeki zayıflamış hegemonyasını ayağa kaldırmak istiyor'

İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip, İran'a karşı zemin sağlayan ülkeleri uyararak, "İran milletinin düşmanlarına yardım edenler telafi girişimlerini beklesin" dedi.

İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip

İran İstihbarat Bakanı ayrıca, "ABD yumuşak savaş ve zalimane yaptırımlar ile bölgede zayıflamış hegemonyasını canlandırmak istiyor. İran güvenlik ve istihbarat güçleri düşmanın girişimleri hakkında detaylı bilgiye sahipler ve gereken önlemleri almaktadırlar" yorumunu yaptı