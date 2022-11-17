İran'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı: En az 15 ölü

İran'da benzin fiyatlarına gelen zammın ardından 2019'da patlak veren gösterilerin yıl dönümünde başlatılan ve Mehsa Emini protestolarıyla birleşen eylemler devam ederken, güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermiyle ateş açtığı belirtildi. İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin aktardığına göre, dokuz yaşında bir erkek çocuk da dahil olmak üzere 15 kişi vurularak öldürüldü.