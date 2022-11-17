İran'da benzin fiyatlarına gelen zammın ardından 2019'da patlak veren gösterilerin yıl dönümünde başlatılan ve Mehsa Emini protestolarıyla birleşen eylemler devam ederken, güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermiyle ateş açtığı belirtildi. İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin aktardığına göre, dokuz yaşında bir erkek çocuk da dahil olmak üzere 15 kişi vurularak öldürüldü.
İran'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı: En az 15 ölü
İran güvenlik güçlerinin, protestoculara ateş açtığı belirtildi. Dokuz yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi