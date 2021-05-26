İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 7 adaya onay: Reisi öne çıkıyor

İran İçişleri Bakanlığı 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından adaylığı kabul edilen isimleri açıkladı.

Konsey adaylık için başvuran 592 kişiden yalnızca 7'sinin adaylığını kabul etti. Muhafazakar adayların ağırlıkta olduğu listede İran yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi öne çıkıyor.

7 adaylık listede Reisi'nin yanısıra Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, eski Milletvekili Ali Rıza Zakani yer aldı.

Reformist kimliğiyle tanınan isimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti adaylık için onay aldı.

Laricani, Ahmedinecad ve Cihangiri'ye onay çıkmadı

Adaylık başvurusu reddedilenler arasında eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani’nin yanı sıra reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski İran Meclisi milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade var. Ahmedinejad, başvuru kayıt sürecinde, adaylığının reddedilmesi halinde seçimleri boykot edeceğini açıklamıştı. Başvurusu reddedilen adayların açıklamanın ardından dört gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iki dönem art arda cumhurbaşkanlığı yaptığı için bu seçimlerde aday olamıyor.