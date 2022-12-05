İran'da bir lunapark 'başörtüsü kuralına uyulmadığı' gerekçesiyle kapatıldı

Tabnak Haber Ajansı'na göre, Tahran'ın Tahranpars bölgesinde bulunan Elmas Alışveriş Merkezi'nin bir bölümü kapatıldı. Söz konusu kararın zorunlu başörtüsü yasasına muhalefet edildiği gerekçesiyle yargı makamları tarafından alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Elmas Alışveriş Merkezi yerleşkesindeki lunapark çalışanlarının zorunlu başörtüsü kuralını tanımadığı görülmüştü.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede iki aydan uzun süren Mahsa Amini gösterileriyle ilgili eleştirilerin odağındaki ahlak polisine bağlı İrşad devriyesi biriminin kapatıldığını duyurmuştu. (AA)