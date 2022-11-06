İran'da bir asker 3 polisi ve bir askeri öldürdü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Bampur kentinde bir askerin ateş açması sonucu 3 polis memuru ile 1 askerin öldüğü bildirildi.

Bambur Polis Komutanı Alirıza Seyyad konuyla ilgili yaptığı açıklamada kentteki polis noktasında meydana gelen olayda bir askerin ateş açarak 1 askeri ve 3 polisi öldürdüğünü belirtti.

Saldırının kişisel nedenlerle gerçekleştiğini ileri süren Seyyad saldırganın kişisel husumeti olduğu bir askere saldırdığını, bu sırada olaya müdahale eden polisleri de hedef aldığını ifade etti. Seyyad saldırganın olay yerinde yakalandığını ve adli makamlara teslim edildiğini aktardı.