İran'da 3 kadın gazeteci gözaltına alındı

Jamaran haber sitesine göre, İran Gazeteciler Birliği Sendikası, 3 kadın gazetecinin başkent Tahran'da gözaltına alındığını duyurdu.

Melika Haşimi, Saide Şefii ve Mehrnuş Zarii'nin Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde tutulduğu belirtildi. Şefii'nin İran yönetimi aleyhine propaganda ve ulusal güvenliği tehditle suçlandığı kaydedilirken diğer 2 gazeteciye yöneltilen suçlamalara dair bilgi verilmedi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na göre, ülkede geçen yıl eylül ayında başlayan Mahsa Amini gösterilerinden bu yana 79 gazeteci gözaltına alındı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da yönetim karşıtı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım 2022'deki konuşmasında, ülkede devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı. (AA)