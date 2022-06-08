İran’da 22 kişinin öldüğü tren kazasında 6 kişi tutuklandı

İran’daki tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Kazanın ardından 6 kişinin tutuklandığı belirtildi. Yetkililer, kazanın insan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Güney Horasan eyaleti Başsavcısı Movahhidi Rad yaptığı açıklamada, "Yolcu treni kazasında kusurlu oldukları tespit edilen 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Yaralanan ve hayatını kaybedenlerin aileleri için en kısa sürede tazminat ödenmesi kararlaştırıldı" dedi.

Yetkililer, kazadaki can kaybını 22’ye, yaralı sayısının ise 86’ya yükseldiğini belirtti. Güney Horasan eyaletinde Meşhed- Yezd seferi yapan yolcu treni, yerel saatle 05.30'da Tebes kentine 50 kilometre mesafede iş makinası ile çarpışmış, trenin 4 vagonu raydan çıkmıştı. (İHA)