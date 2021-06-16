İran: Yüzde 60 oranında 6,5 kilogram uranyum zenginleştirdik

İran, 6,5 kilogram uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirdiklerini açıkladı.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, hükümet sözcüsü Ali Rabiei, ülkenin net yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 108 kilogram uranyum ürettiğini bildirdi.

Tahran, Nisan ayında uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştireceklerini açıklamıştı.

Tahran'la Washington arasında, 2015 yılında imzalanan "Nükleer Anlaşma" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) dönük dolaylı görüşmeler Avusturya başkenti Viyana'da sürüyor.

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamış, İran buna karşılık, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kademeli olarak yükselteceğini açıklamıştı.