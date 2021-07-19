İran: Viyana görüşmeleri için yeni hükümeti bekleyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi, Viyana'daki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (Nükleer Anlaşma) müzakerelerinin başlaması için yeni İran hükümetinin bekleneceğini belirtirken, Batı'yla esir takası yapılmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, "Başkentimizde iktidarın demokratik transferinin yaşandığı bir geçiş dönemindeyiz. Viyana görüşmeleri belli ki bu nedenle yeni yönetimimizi beklemek zorunda" dedi.

ABD ve İngiltere'nin esir takasının nükleer anlaşmayla ilişkilendirmeyi durdurması gerektiğini söyleyen Arakçi, "ABD ve İngiltere'nin anlaşma taahhütlerine uyması durumunda her taraftan 10 esir salınabilir" dedi.