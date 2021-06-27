İran: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na nükleer tesislerimizi göstermeyeceğiz

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (IAEA) hiçbir zaman nükleer tesislerini göstermeyeceklerini, çünkü kurumla yapılan gözlem anlaşmasının süresinin sona erdiğini söyledi.

Galibaf, "Anlaşmanın süresi doldu. Kaydedilen bilgiler hiçbir zaman Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na verilmeyecek. Bilgiler, İran'ın elinde kalacak" dedi.

Tahran'la IAEA, Şubat ayında yapılan görüşmelerde, gözlem anlaşmasının süresinin 3 ay uzatılması konusunda mutabakat sağlayamamıştı. Bunun üzerine İran Parlamentosu üyeleri, IAEA'nin nükleer tesislerde inceleme yapma iznini durdurmuştu. Mayısta, anlaşmanın uzatılmasına dönük görüşmeler sürmüş, ancak yine anlaşma sağlanamamıştı.

ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (İran Nükleer Anlaşması olarak da anılıyor) 2018 yılında çekilmesinin ardından İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başlayacağını açıklamıştı. Anlaşma taahhütlerine geri dönülmesi için taraflar arasında Viyana görüşmeleri yapılıyor. ABD bu görüşmelere dolaylı katılıyor.