İran-Türkiye sınırında iki mülteci donarak yaşamını yitirdi

İran'ın Türkiye sınırında iki kişi donarak can verdi. Civardaki köylüler tarafından cansız bedenleri bulunan biri kadın iki mültecinin Afgan uyruklu olduğu tahmin ediliyor.

Cenazelerin Türkiye sınırına yakın bir yere, mülteciler öldükten sonra İran askerleri tarafından bırakıldığı da bir başka iddia olarak değerlendiriliyor. Her gün yüzlerce örneğine tanık olduğumuz ve kamuoyunda "umut yolculukları" olarak tarif edilen mülteci devinimleri, soğuk kış günlerinde insanların canlarına mâl oluyor.

Günlerde de Van'ın Özalp ilçesi yakınlarında sınırı geçmek isteyen bir Afgan kadın donarak can vermişti. Geriye kalan iki çocuğu da donmak üzereyken köylüler tarafından kurtarılmıştı.