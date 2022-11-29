İran Teknik Direktörü'nden ABD maçı öncesi açıklama: Partiye katılın ve eğlenin

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Quieroz, B Grubu'nda bugün oynayacakları ABD maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin iki ülke arasındaki kutuplaşmanın yarın maçı nasıl etkileyeceği yönündeki sorularına Portekizli teknik adam, "Sizi anlıyorum. Yarın iki takımın da tek hedefi olacak, ikinci tur. Partiye katılın ve eğlenin. Futbolda güzellik kazansın. Yarın sadece kazanabilmeyi istiyoruz" yanıtını verdi.

İran maçı kazanması durumunda kesin olarak bir üst tura çıkacakken, beraberlik durumunda tur atlama ihtimali oldukça yüksek.